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Джип со звуковой системой за три миллиона рублей поразил Владивосток (видео)

Джип со звуковой системой за три миллиона рублей поразил Владивосток (видео)

Этап чемпионата мира по неограниченному звуковому давлению dB Drag прошел в рамках фестиваля автозвука и тюнинга ZvukDV Fest на Центральной площади Владивостока. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на prim.news.

Одним из фаворитов соревнований стал автомобиль Toyota Land Cruiser, на оснащение которого звуковым оборудованием было потрачено три миллиона рублей. Об этом рассказали зрители фестиваля в своих аккаунтах в социальных сетях.(см. видео 1)

Необычный джип с мощной звуковой аппаратурой стал главной «звездой» фестиваля. Оценить мощность динамиков можно по видео, на которых волосы девушек эффектно развеваются (см. видео 2)


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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