Таксист сбил трех девушек-пешеходов

В ночь на 25 августа в Дальнегорске таксист за рулем малолитражного автомобиля сбил на пешеходном переходе трех девушек-пешеходов, сообщают "Вести:Приморе" со ссылкой на @«Экипажи ДПС».

«Прибывшая машина скорой помощи госпитализировала одну пострадавшую, двое других пострадали незначительно», — говорится в сообщении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]