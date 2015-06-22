Таксист сбил трех девушек-пешеходов
В ночь на 25 августа в Дальнегорске таксист за рулем малолитражного автомобиля сбил на пешеходном переходе трех девушек-пешеходов, сообщают "Вести:Приморе" со ссылкой на @«Экипажи ДПС».
«Прибывшая машина скорой помощи госпитализировала одну пострадавшую, двое других пострадали незначительно», — говорится в сообщении.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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