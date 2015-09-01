МЧС предупредило о новых опасностях (карта)

Прогноз ЧС на 26 августа 2018 года опубликован на сайте приморского краевого управления МЧС, сообщают "Вести:Приморье"

Сохраняется угроза достижения уровнем воды опасного гидрологического явления 25-26 августа на реке Раздольная и её правобережных притоках реках Казачка, Раковка (Уссурийский городской округ), Осиновка (Михайловский район), 26-27 августа — в нижнем течении р. Илистая (Черниговский район), с подтоплением участков дорог, низких мест в населенных пунктах, угрозой мостам.

На реках Спасского, Михайловского, Надеждинского, Чугуевского, Анучинского муниципальных районов продолжится подъем уровня воды на 0,5-0,9 м с затоплением пойм, участков дорог, прилегающих территорий.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]