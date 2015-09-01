МЧС предупредило о новых опасностях (карта)
Прогноз ЧС на 26 августа 2018 года опубликован на сайте приморского краевого управления МЧС, сообщают "Вести:Приморье"
Сохраняется угроза достижения уровнем воды опасного гидрологического явления 25-26 августа на реке Раздольная и её правобережных притоках реках Казачка, Раковка (Уссурийский городской округ), Осиновка (Михайловский район), 26-27 августа — в нижнем течении р. Илистая (Черниговский район), с подтоплением участков дорог, низких мест в населенных пунктах, угрозой мостам.
На реках Спасского, Михайловского, Надеждинского, Чугуевского, Анучинского муниципальных районов продолжится подъем уровня воды на 0,5-0,9 м с затоплением пойм, участков дорог, прилегающих территорий.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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