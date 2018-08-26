Местные жители помогли корейцам снять с мели шхуны, выброшенные штормом на берег в Приморье (видео)
Экипажи северокорейских шхун, которые были выброшены штормом на берег бухты Средняя, c помощью жителей Ольгинского района сняли судна с мели, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @vestiprim.
По словам очевидцев, в ночь на 25 августа в заливе Владимир на восточном побережье Приморского края от шторма укрылось в общей сложности 67 рыбацких шхун из КНДР. Три из них выбросило на берег в районе бухты Средняя. К обеду 26 августа северокорейцы с помощью местных жителей сняли свои судна с мели и отошли на них от берега.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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