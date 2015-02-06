Бухта Ольга объединила рыбаков двух Корей
В бухте Ольга на восточном побережье Приморья настоящее морское паломничество, сообщают "Вести:Приморье". Около 80 рыболовецких шхун, катеров и кальмароловов спрятались здесь от шторма в Японском море. Интересно, что суда принадлежат двум государствам, отношения между которыми сейчас не самые лучшие. Деревянные баркасы принадлежат Северной Корее, а белоснежные современные- южнокорейские (см.фото). Вот так в российской бухте Ольга от общей опасности нашли общее укрытие экипажи когда-то единого корейского государства.
За судами сейчас присматривают российские пограничники. Согласно международной практики, иностранным судам разрешается заходить в бухты других государств и спасаться там от штормов и тайфунов. В Японском море им разрешено вести промысел уже за пределами 12-ти мильной зоны. В Приморье, кроме бухты Ольга, чаще всего ищут укрытие в бухтах Средняя, Моряк-Рыболов, Киевка, Успения, Пластун и в заливах Находка и Святого Владимира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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