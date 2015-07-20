"Луч" сыграл вничью с хабаровским "СКА"

"СКА-Хабаровск" дома разошелся миром с владивостокским "Лучом" в матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Хабаровске, завершилась со счетом 0:0.

"СКА-Хабаровск" с 11 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ, "Луч" с девятью баллами идет 11-м.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]