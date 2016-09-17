Более 250 домов попали в зону подтопления в Приморье (фото)

В пострадавших от ливневых дождей муниципалитетах Приморского края начали работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией. Об этом доложили на заседании созданного по поручению главы региона Андрея Тарасенко оперативного штаба, которое состоялось в воскресенье, 26 августа.

По словам директора краевого департамента гражданской защиты Евгения Малышева, оценочные группы начали свою работу в тех населенных пунктах, где позволяет обстановка. «В частности, в Михайловском районе семь групп обходят пострадавшие территории. В Уссурийске, как только паводковая обстановка позволит, оценочные комиссии сразу же начнут обход», – уточнил руководитель ведомства.

Как сообщил Евгений Малышев, сейчас в Михайловском районе подтоплено 56 жилых домов и 352 придомовые территории. В Уссурийске около 200 домов попало в зону подтопления – 13 заявлений от пострадавших уже поступило в администрацию городского округа. Также в пострадавших районах приступают к оценке ущерба, нанесенного сельхозугодьям.

Глава региона Андрей Тарасенко поручил выполнить эту работу в сжатые сроки. «Селян без поддержки не оставим», – заявил ранее руководитель Приморья.

Напомним, по прогнозу руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, дожди разной интенсивности будут идти до 30 августа. Пик паводков на территории Уссурийска, Октябрьского, Шкотовского, Михайловского, Пограничного районов ожидается к 27 августа.

В Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко продолжает работу оперативный штаб по контролю за обстановкой при прохождении тайфунов. Его возглавляет первый вице-губернатор Александр Костенко. Представителям органов ГОЧС муниципальных образований и директорам пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы Приморского края поставлены задачи по непрерывному мониторингу обстановки, оповещению населения о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях, подготовке сил и средств, применяемых для ликвидации ЧС.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]