Проезд по трассе Владивосток — Находка в районе Смоляниново открыт
Сегодня, 27 августа, в Смоляниново восстановили временный проезд через реку Лобога. Таким образом, на трассе Владивосток − Находка автомобильное сообщение возобновлено.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, после спада уровня воды дорожные рабочие за ночь успели восстановить временную переправу через реку Лобога. Как и после прошлого размытия, на месте проезда были уложены водопропускные трубы, поверх которых при помощи строительной техники дорожники отсыпали и разровняли грунт. К 05.00 движение по восстановленному участку дороги было открыто для всех видов транспорта.
Напомним, с 24 на 25 августа в поселке Смоляниново на трассе Владивосток – Находка после сильного дождя поднялся уровень воды в реке Лобога. Из-за этого размыло восстановленный за неделю до этого временный проезд.
Видео с паблика Инстаграм dps_control.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
25.08.2018 На трассе Владивосток – Находка вновь размыло проезд в Смоляниново (видео)
-
18.08.2018 Проезд по трассе Владивосток-Находка восстановили в Приморье (фото)
-
17.08.2018 Проезд по дороге Артем–Находка откроют в течение дня
-
27.10.2017 Проезд по находкинской трассе открыт для всех видов транспорта
-
26.10.2017 Проезд по дороге возле Смоляниново восстанавливают для движения большегрузов
-
25.10.2017 В Приморье сделают объезд моста в районе Смоляниново
Добавить комментарий