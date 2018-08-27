Проезд по трассе Владивосток — Находка в районе Смоляниново открыт

Сегодня, 27 августа, в Смоляниново восстановили временный проезд через реку Лобога. Таким образом, на трассе Владивосток − Находка автомобильное сообщение возобновлено.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, после спада уровня воды дорожные рабочие за ночь успели восстановить временную переправу через реку Лобога. Как и после прошлого размытия, на месте проезда были уложены водопропускные трубы, поверх которых при помощи строительной техники дорожники отсыпали и разровняли грунт. К 05.00 движение по восстановленному участку дороги было открыто для всех видов транспорта.

Напомним, с 24 на 25 августа в поселке Смоляниново на трассе Владивосток – Находка после сильного дождя поднялся уровень воды в реке Лобога. Из-за этого размыло восстановленный за неделю до этого временный проезд.

Видео с паблика Инстаграм dps_control.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]