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Во Владивостоке мужчина с «гранатой» совершил налет на офис финансовой компании

Во Владивостоке мужчина с «гранатой» совершил налет на офис финансовой компании

Фото: Амител

В Владивостока поступило заявление  управляющей финансовой компании. Женщина сообщила, что в офисе организации злоумышленник, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто похитил деньги из кассы. Ущерб составил более 180 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции   задержали 31-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по части  2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемый заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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