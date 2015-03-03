Во Владивостоке мужчина с «гранатой» совершил налет на офис финансовой компании

В Владивостока поступило заявление управляющей финансовой компании. Женщина сообщила, что в офисе организации злоумышленник, угрожая предметом, похожим на гранату, открыто похитил деньги из кассы. Ущерб составил более 180 тысяч рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 31-летнего жителя Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]