Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:19
  0

Во Владивостоке пресечено мошенничество на 5 млн рублей в сфере лесопереработки

Во Владивостоке пресечено мошенничество на 5 млн рублей в сфере лесопереработки

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратору.

Как установлено в судебном заседании, фигурант решил похитить деньги у своего знакомого, компания которого занималась лесопереработкой. Он предложил свою помощь в решении вопроса по непривлечению к ответственности за нарушения, выявленные Департаментом лесного хозяйства края в деятельности лесоперерабатывающего предприятия. При этом злоумышленник достоверно знал об отсутствии возможности исполнить принятые на себя обязательства.

Стоимость таких «услуг» мужчина оценил в 5 млн рублей. Передача денег проходила при участии сотрудников Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Вину в содеянном фигурант признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря