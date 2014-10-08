Во Владивостоке пресечено мошенничество на 5 млн рублей в сфере лесопереработки

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор местному жителю, который осужден за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратору.

Как установлено в судебном заседании, фигурант решил похитить деньги у своего знакомого, компания которого занималась лесопереработкой. Он предложил свою помощь в решении вопроса по непривлечению к ответственности за нарушения, выявленные Департаментом лесного хозяйства края в деятельности лесоперерабатывающего предприятия. При этом злоумышленник достоверно знал об отсутствии возможности исполнить принятые на себя обязательства.

Стоимость таких «услуг» мужчина оценил в 5 млн рублей. Передача денег проходила при участии сотрудников Управления ФСБ России по Приморскому краю.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Вину в содеянном фигурант признал в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]