Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:25
  0

В двух муниципалитетах Приморья зарегистрированы ЧС

Чрезвычайные ситуации объявлены в Уссурийском городском округе и в Михайловском муниципальном районе. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным на 26 августа 17.00,  в Уссурийском городском округе подтверждено подтопление 70 домов и около 40 подворий. В администрацию Уссурийского городского округа поступило 13 заявлений от пострадавших. Сегодня их дома будут обследованы комиссией, ущерб заактивирован. 

В пункте временного размещения на проспекте Блюхера, 36, находятся 19 человек, в том числе шестеро детей. Люди обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. Для детей организован досуг. 

До сих пор остается нарушенным транспортное сообщение с селами Кроуновка, Яконовка, Кугуки, Утесное, Линевичи, Кондратеновка (существует пешеходное сообщение) и станцией Лимичевка. Там, где это, возможно, дежурят спасатели Амурского спасательного центра, для перевозки людей при помощи лодочной переправы. 

В районе «Семи ветров» к имеющимся автомобилям 7 отряда ФПС дополнительно доставлены пожарные насосные станции. Продолжает работать мотопомпа МУП «Уссурийск-Водоканал». По последним данным 8 машин откачивают воду от микрорайона.

По информации МУП «Уссурийск-Электросеть», вследствие того, что было подтоплено 11 трансформаторных станций, без света остались районы: «Семи ветров», Солдатского озера и парка «Зеленый остров». Также от электричества отключен район  мостов между улицами Пушкина и Комсомольской. Работы по восстановлению электричества будут произведены тогда, когда вода начнет спадать. На улице Ленинградская, 47, вышел из строя электрокабель. Работы по устранению аварии ведутся.

В администрации УГО работает оперативный штаб. Многоканальный круглосуточный телефон штаба 38-45-46, телефон Единой дежурной диспетчерской службы 112. В случае необходимости жители округа могут обратиться в пункт временного размещения по адресу: проспект Блюхера, 36.

По данным администрации края на 20.00 26 августа, в Михайловском районе было подтоплено 56 жилых домов и 352 придомовые территории.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря