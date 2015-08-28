В двух муниципалитетах Приморья зарегистрированы ЧС

Чрезвычайные ситуации объявлены в Уссурийском городском округе и в Михайловском муниципальном районе. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По данным на 26 августа 17.00, в Уссурийском городском округе подтверждено подтопление 70 домов и около 40 подворий. В администрацию Уссурийского городского округа поступило 13 заявлений от пострадавших. Сегодня их дома будут обследованы комиссией, ущерб заактивирован.

В пункте временного размещения на проспекте Блюхера, 36, находятся 19 человек, в том числе шестеро детей. Люди обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. Для детей организован досуг.

До сих пор остается нарушенным транспортное сообщение с селами Кроуновка, Яконовка, Кугуки, Утесное, Линевичи, Кондратеновка (существует пешеходное сообщение) и станцией Лимичевка. Там, где это, возможно, дежурят спасатели Амурского спасательного центра, для перевозки людей при помощи лодочной переправы.

В районе «Семи ветров» к имеющимся автомобилям 7 отряда ФПС дополнительно доставлены пожарные насосные станции. Продолжает работать мотопомпа МУП «Уссурийск-Водоканал». По последним данным 8 машин откачивают воду от микрорайона.

По информации МУП «Уссурийск-Электросеть», вследствие того, что было подтоплено 11 трансформаторных станций, без света остались районы: «Семи ветров», Солдатского озера и парка «Зеленый остров». Также от электричества отключен район мостов между улицами Пушкина и Комсомольской. Работы по восстановлению электричества будут произведены тогда, когда вода начнет спадать. На улице Ленинградская, 47, вышел из строя электрокабель. Работы по устранению аварии ведутся.

В администрации УГО работает оперативный штаб. Многоканальный круглосуточный телефон штаба 38-45-46, телефон Единой дежурной диспетчерской службы 112. В случае необходимости жители округа могут обратиться в пункт временного размещения по адресу: проспект Блюхера, 36.

По данным администрации края на 20.00 26 августа, в Михайловском районе было подтоплено 56 жилых домов и 352 придомовые территории.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]