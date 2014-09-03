На рыбоперерабатывающем предприятии во Владивостоке изъяты икра и рыба без документов
На одном из рыбоперерабатывающих предприятий Владивостока должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области выявлены икра и рыба без ветеринарных сопроводительных документов. Продукция, не успевшая поступить в переработку, изъята из оборота.
В ходе проведения согласованной с прокуратурой Приморского края внеплановой проверки юридического лица, осуществляющего производство и реализацию рыбо- и морерпродукции во Владивостоке, было выявлено хранение не соответствующей требованиям нормативных документов рыбо- и морепродукциии.
Как сообщиили в пресс-службе Россельхознадзора по Приморскому краю, наряду с качественным товаром, на предприятии в отсутствии ветеринарных сопроводительных документов хранились лососевая икра (35 кг) и мороженая кета (18,5 кг).
В отношении юридического лица возбуждено административное дело, нарушитель привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства» в виде наложения административного штрафа.
Икра и рыба неподтвержденного качества будут уничтожены либо утилизированы по выданному Управлением предписанию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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