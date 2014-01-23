Помощь пострадавшим от паводка приморцам окажут из краевого резервного фонда
Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда администрации края. Соответствующее поручение дал глава региона Андрей Тарасенко.
Как сообщил первый вице-губернатор Александр Костенко, помощь будет оказана жителям муниципалитетов, где объявлен режим ЧС. Это Уссурийский городской округ, (город и села), Михайловский и Октябрьский районы.
«По поручению руководителя края главы муниципалитетов должны отработать с комиссиями по оценке ущерба и представить все документы в течение недели – к понедельнику, 3 сентября. Жители должны оперативно получить средства», – подчеркнул Александр Костенко.
Отметим, по краевому законодательству, помощь из резервного фонда Администрации края составляет 10 тысяч рублей на человека тем, у кого подтоплены дома, и 10 тысяч рублей за подтопленные огороды. В случае, если от воды пострадал дом и огород, выплаты суммируются.
Напомним, в пострадавших от ливневых дождей муниципалитетах Приморского края уже начали работу комиссии по оценке ущерба, нанесенного стихией. По поручению главы региона Андрея Тарасенко в воскресенье, 26 августа, в Уссурийский городской округ, а также соседние Михайловский и Октябрьский районы была оперативно направлена рабочая группа под руководством вице-губернатора края Дмитрия Братыненко. В состав группы также вошли депутаты краевого Законодательного собрания, представители регионального отделения партии «Единая Россия», а также экс-министр МЧС России, имеющий богатый опыт в ликвидации чрезвычайных ситуаций, Владимир Пучков.
Продолжает работу оперативный штаб по контролю за обстановкой при прохождении тайфунов. Его возглавляет первый вице-губернатор Александр Костенко. По прогнозу руководителя Приморгидромета Бориса Кубая, дожди разной интенсивности будут идти до 30 августа.
Представителям органов ГОЧС муниципальных образований и директорам пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы Приморского края поставлены задачи по непрерывному мониторингу обстановки, оповещению населения о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях, подготовке сил и средств, применяемых для ликвидации ЧС.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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