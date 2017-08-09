Режим ЧС объявлен уже в трех муниципалитетах Приморского края
Власти Михайловского и Октябрьского районов Приморского края ввели режим ЧС муниципального уровня из-за продолжающегося паводка, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Приморья. Режим ЧС также сохраняется в Уссурийском городском округе.
По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, ночью специалисты КГУП "Примавтодор" восстановили проезд по трассе Артем - Находка. Сейчас проезд отсутствует на дорогах в 11 районах. Там, где осадки уже прекратились, на укрепление и выравнивание грунтовых дорог выходит техника "Примавтодора".
"Наиболее тяжелая обстановка на дорогах к западу от Уссурийска. Нет проезда к селам Васильевка, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Кроуновка и Яконовка, в районе Корсаковки опасно просел мост. Также нет проезда на дорогах Пограничного района: Барановское - Садовый, подъезд к селу Духовское (есть альтернативная дорога), опасно поднимается вода на дороге в село Комиссарово", - сообщили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, из-за подъема уровня реки Раздольная в Уссурийске подтоплено 11 домов, 38 придомовых территорий, 18 человек, в том числе шесть детей, находятся в пунктах временного размещения. В Михайловском районе вода подтопила 18 домов и 226 придомовых территорий. В Октябрьском районе в зону подтопления предварительно попало 35 жилых дома в населенных пунктах Синельниково-2, Покровка, Чернятино. В воскресенье в район прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 20 человек, чтобы помочь местным жителям; в селе Покровка подготовлен пункт временного размещения, но люди пока отказываются от эвакуации. 26 августа в 15:20 (хбр.) прибыла Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Приморскому краю в составе 20 человек и пяти единиц техники, в том числе двух плавательных средства для оказания помощи местным жителям.
Тайфун "Соулик" принес в разные районы Приморья до 80% месячной нормы осадков, что вызвало значительный подъем воды в реках региона. По данным синоптиков, сильнее всего - до 3,7 метра за сутки - поднялась вода на малых правобережных притоках реки Раздольная - Казачка и Борисовка. Пик паводка ожидается в понедельник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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