Ряды курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища пополнились новобранцами. Вчера еще школьники, а сегодня будущие моряки уже приняли присягу. Почему юноши выбирают непростой путь хождения по волнам?

Уже не мальчики, а мужчины ровным строем шагают во взрослую жизнь. Они только начинают свой путь и пока на их погонах красуется якорь — отличительный знак курсанта. Но совсем скоро его заменят блестящие звездочки.

Андрей Долгополов, начальник факультета средней военно-специальной подготовки ТОВВМУ им. С.О. Макарова, капитан II ранга: «У нас два факультета. Факультет высшего образования и факультет средней специальной подготовки. Получать звание по выпуску будут офицерское: это лейтенанты, и будут выпускаться мичманами и прапорщики».

В ТОВВМУ — полный набор. Почти 250 бывших школьников изъявили желание связать свою жизнь с морем. Самая востребованная в училище специальность — штурман. Одни признаются, что с детства мечтают управлять большими кораблями. А другие пришли продолжить семейную династию.

Артур Сидоренко, курсант-первокурсник ТОВВМУ им. С.О. Макарова: «У меня семья военных. И с самого рождения я наблюдал, как мой дедушка нес военную службу. Мне это очень понравилось, и у меня появилась маленькая мечта — стать офицером Военно-морского флота».

Евгений Фатов тоже продолжает династию военных вслед за дедом, отцом и старшим братом. Его выбор — гордость и, одновременно, волнение для родителей.

Лилия Фатова, мама курсанта-первокурсника ТОВВМУ им. С.О. Макарова: «Как любая мать, которая воспитывает сына, она надеется, что он станет сильным мужественным и будет настоящей защитой и опорой для своих родителей».

ТОВВМУ имени Макарова – сегодня один из лучших военно-морских вузов страны. Поэтому за образованием во Владивосток приезжают парни не только из городов Приморья, а также из Екатеринбурга, Дагестана, Санкт-Петербурга и целого ряда других регионов России.

Андрей Тарасенко, временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края: «Здесь работает коллектив, который на протяжении многих лет обучает и воспитывает курсантов в лучших традициях патриотизма и воинского мастерства».

Впереди у начинающих моряков — годы учебы и практики, получение звания и служба в военно-морском флоте России. После выпуска они разъедутся по всей стране. И на каком бы флоте они не служили: будь то Черноморский или Балтийский — выправка приморских макаровцев заметна всегда.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]