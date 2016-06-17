Более 160 домов подтоплены в Уссурийске

Из-за разлива рек в зону подтопления попали 11 районов города. Прервано транспортное сообщение с четырьмя населенными пунктами округа, в пять сел проезжает только грузовой транспорт.

Как сообщили в администрации городского округа, в село Красный Яр проезд существует только со стороны села Тереховка. Там организовано дежурство машины высокой проходимости для перевозки населения. Около села Кроуновка организована лодочная переправа. В село Загородное есть проезд только со стороны Уссурийска. С селами Линевичи, Утесное, Кугуки, Кондратеновка, а также станцией Лимичевка транспортное сообщение отсутствует.

В полном объеме восстановлено движение на Пуциловской территории к селам Монакино и Богатырка, а также на Пушкинской территории с селами Корсаковка и Яконовка.

За минувшие сутки в оперативный штаб УГО поступило 83 обращения от жителей города. Почти все они касались откачки воды из подвалов, домов и переполненных коллекторов.

Подтверждено подтопление 160 домов и 36 подворий. Однако в зоне подтопления находятся около 300 домовладений.

По информации МУП «Электросеть», из-за подтоплений трансформаторных подстанций без света остаются 3 многоэтажных жилых дома и 261 частное домовладение. Нет электроэнергии в районе «Семи Ветров», Солдатского озера, Пушкинского и Комсомольского мостов, парка «Зеленый остров», Мелькомбината, Кирзавода. Аварийные бригады ведут ремонтные работы.

В пункте временного размещения находятся 21 человек, из них шестеро детей.

Напомним, 25 августа, в связи с выпадением месячной нормы осадков за сутки и с подтоплением некоторых сельских населенных пунктов в Уссурийском городском округе был введен режим ЧС. В администрации УГО работает оперативный штаб. Многоканальный круглосуточный телефон штаба 38-45-46, телефон Единой дежурной диспетчерской службы 112. В случае необходимости жители округа могут обратиться в пункт временного размещения по адресу: проспект Блюхера, 36.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]