Приморские специалисты восстанавливают электроснабжение в пострадавших районах края

Режим повышенной готовности объявлен для приморских энергетиков в связи со сложной паводковой ситуацией в Приморском крае. Энергетики контролируют работу электросетевых объектов в зоне подтопления и оперативно ликвидируют нарушения в работе электросетевого комплекса.

В результате сильных ливней в реках края повысился уровень воды. Вода продолжала прибывать вплоть до вечера воскресенья. В настоящее время подтоплено более тысячи опор.

Сильный дождь стал причиной нарушения электроснабжения в Ольгинском, Хасанском, Анучинском, Чугуевском, Октябрьском, Черниговском, Михайловском районах, Уссурийском городском округе.

Сложная паводковая ситуация сохраняется в Октябрьском районе. Из-за разлива реки Раздольная были смыты пять опор и оборваны провода ЛЭП. Ночью 26 августа было нарушено электроснабжение в с. Синельниково-2. Сейчас энергетики занимаются переводом нагрузки для подачи электричества в село. Работы на этом участке линии осложняются тем, что дороги затоплены.

Отметим, в воскресенье, 26 августа, энергетики южного подразделения филиала проводили ремонт линии в Партизанском районе, которая обеспечивает электроэнергией Лазовский и частично Ольгинский район. Из-за поднятия уровня воды в реке Партизанская на 4 метра возникла угроза падения опоры ЛЭП. В течение 4 часов энергетики переустановили временную опору выше уровня берега реки Партизанская. В работах было задействовано 11 человек и 4 единицы техники.

В ночь на понедельник непогода стала причиной отключения электричества в городе Уссурийске — были погашены три подстанции, прекращено электроснабжение потребителей части города. В течение часа электроснабжение всех бытовых потребителей было полностью восстановлено. Оставшиеся потребители были подключены к электроснабжению утром в понедельник.

Специалисты приморского филиала ДРСК продолжают контролировать паводковую ситуацию вблизи объектов энергетики, налажено взаимодействие с районными администрациями и приморским управлением МЧС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]