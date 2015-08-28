ЧС регионального масштаба введена в четырех муниципалитетах Приморья

Решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Приморье 27 августа введена ЧС регионального уровня на территории четырех муниципальных образований – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского и Надеждинского районов. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По данным на 27 августа, подтопленными остаются 11 населенных пунктов в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах. Подтоплены 213 жилых домов и 297 придомовых территорий. Также 10 домов подтоплены в Надеждинском районе.

По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю, пик паводка проходит по территории Октябрьского района. Ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться, ожидается спад воды на реке Раздольная. К вечеру понедельника, 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе и к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.

В крае развернуты четыре пункта временного размещения граждан. Пока 21 человек размещен в пункте в Уссурийске.

Материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда администрации края. Главы муниципалитетов должны отработать с комиссиями по оценке ущерба и представить все документы в течение недели – к понедельнику, 3 сентября.

В пострадавших районах работают телефоны, по которым могут обратиться пострадавшие от паводка жители. Уссурийский городской округ: 8 (4234) 38-45-46, Октябрьский район: 8 (914) 799-78-77, Михайловский район: 8 (42346) 2-47-91, Надеждинский район: 8 (42334) 2-42-10. Также можно обращаться на единый номер: 112.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]