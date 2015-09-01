Максимальный подъём воды в приморских реках ожидается 27–28 августа

Сегодня паводковая обстановка на реке Раздольная начинает стабилизироваться. На приграничной территории в Октябрьском районе максимальные уровни паводка прошли и сейчас наблюдается интенсивный спад воды, сегодня к концу дня уровни уйдут с опасных отметок.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в Уссурийском и Надеждинском районах уровни воды категории опасного явления. Сегодня в течение дня пройдут максимальные уровни паводка на реке Раздольная у г. Уссурийск, в ночь на 28 августа у с. Тереховка, и 28 августа в конце дня уровни уйдут с опасных значений. На малых притоках реки Раздольная отмечается интенсивный спад воды.

Затоплены поймы рек Кировского, Ханкайского, Спасского, Хорольского, Михайловского, Чугуевского, Анучинского, Яковлевского районов.

В Михайловском районе в верховьях реки Илистая, на реке Осиновка уровни категории НЯ, отмечается спад воды. В Черниговском районе на реке Илистая уровни категории НЯ, отмечается высокое стояние уровня воды, опасных явлений не ожидается.

На большинстве рек Приморья прохождение максимальных уровней паводка ожидается 27–28 августа, в Чугуевском районе с подтоплением огородов на окраине с. Кокшаровка. В дальнейшем прогнозируется спад воды, опасных явлений не ожидается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]