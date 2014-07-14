Приморцы поддержали музыканта Бессонова, который сделал то, что не удавалось никому из россиян
Жители Приморья радуются успеху юного музыканта из Россию, который впервые в истории нашей сраны выиграл классическое "Евровидение". Триумфатор Ивана Бессонова вернулся на Родину из Эдинбурга, где покорил сердца зрителей и строгого жюри, сообщает сайт vesti.ru
Трофей в виде цельного куска камня — путевка в большой мир классической музыки. Правда, к наградам 16-летний Иван Бессонов относится философски. "Я отношусь к конкурсам как к очередному концерту, то есть я никогда не отношусь к этому как пойду и выиграю. Но теперь появится ответственность за это звание", — говорит Иван.
Каждый конкурсный день Бессонова в Эдинбурге поддерживал его отец. Помогает держать и награду: тяжелая, весит больше 3 килограмм. Алексей Бессонов уверен: победу принес и точный выбор произведения. "Это и заслуга еще Петра Ильича Чайковского, то есть гениальная музыка русская, которая просто не может не волновать душу", — уверен Алексей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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