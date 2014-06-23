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Один из этапов факельной эстафеты «Бег мира» финишировал во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной

Один из этапов факельной эстафеты «Бег мира» финишировал во Владивостоке. Так называемой «Восточной ветке» дали старт больше двух месяцев назад в центральной части России. Зачем люди бегут по миру?

- Они уже 75 дней в пути. Их маршрут Тюмень—Владивосток. За плечами почти 7 тысяч километров. И в каждом городе к марафонцам присоединяются местные спортсмены. Принять участие в финальном этапе решили и мы.

Пробежать даже пару километров по сопкам Владивостока не так-то просто. Поэтому все участники опытные спортсмены. Четыре человека преодолели всю «Восточную ветку» — от Тюмени до японского моря. И вот — долгожданный финиш на Спортивной набережной. Участие в эстафете по России принимают и иностранцы. Спортсменка из Латвии уже третий раз бежит по «Восточной ветке».

Гундела Гайле, спортсменка из Латвии: «Она мне впала в душу, она очень особенная. Я бегала так же по Европе, но благодаря вашей природе, открытым людям, она, кончено, очень прекрасная. Мы бежим с 8 утра до 4 или 5 вечера. Иногда и подольше».

Бегут по правилам эстафеты — каждый свою дистанцию по 5, 7, 10 километров, смотря, сколько надо преодолеть за день. Самый большой отрезок пути — 150 километров от Петровска-Забайкальского до Хилка. Маршрут почти через всю Россию не простой, часть пути от Читы до Белогорска проехали на машине.

Александр Выдрин, спортсмен из города Миасс (южный Урал): «Вот этот проект «Бег мира», я в нем участвую уже не первый раз. Он несет с собой энергетику, позитив, вот эту энергию мира, гармонии, что очень вдохновляет и очень приятно в этом участвовать».

Жители Владивостока не просто собрались на праздник в честь финиша эстафеты, но и сами приняли в ней участие.

Александр Кудрявцев, участник эстафеты из Владивостока: «Замечательные эмоции, конечно, не передаваемые. Очень рады, что поучаствовали в этом мероприятии».

В 2018 году эстафета проходит по территориям более сотни стран. Общая длина маршрутов превышает 70 тысяч километров. 21 сентября в Ставрополе будет финиш последнего маршрута «Бега мира» по России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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