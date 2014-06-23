Один из этапов факельной эстафеты «Бег мира» финишировал во Владивостоке. Так называемой «Восточной ветке» дали старт больше двух месяцев назад в центральной части России. Зачем люди бегут по миру?

- Они уже 75 дней в пути. Их маршрут Тюмень—Владивосток. За плечами почти 7 тысяч километров. И в каждом городе к марафонцам присоединяются местные спортсмены. Принять участие в финальном этапе решили и мы.

Пробежать даже пару километров по сопкам Владивостока не так-то просто. Поэтому все участники опытные спортсмены. Четыре человека преодолели всю «Восточную ветку» — от Тюмени до японского моря. И вот — долгожданный финиш на Спортивной набережной. Участие в эстафете по России принимают и иностранцы. Спортсменка из Латвии уже третий раз бежит по «Восточной ветке».

Гундела Гайле, спортсменка из Латвии: «Она мне впала в душу, она очень особенная. Я бегала так же по Европе, но благодаря вашей природе, открытым людям, она, кончено, очень прекрасная. Мы бежим с 8 утра до 4 или 5 вечера. Иногда и подольше».

Бегут по правилам эстафеты — каждый свою дистанцию по 5, 7, 10 километров, смотря, сколько надо преодолеть за день. Самый большой отрезок пути — 150 километров от Петровска-Забайкальского до Хилка. Маршрут почти через всю Россию не простой, часть пути от Читы до Белогорска проехали на машине.

Александр Выдрин, спортсмен из города Миасс (южный Урал): «Вот этот проект «Бег мира», я в нем участвую уже не первый раз. Он несет с собой энергетику, позитив, вот эту энергию мира, гармонии, что очень вдохновляет и очень приятно в этом участвовать».

Жители Владивостока не просто собрались на праздник в честь финиша эстафеты, но и сами приняли в ней участие.

Александр Кудрявцев, участник эстафеты из Владивостока: «Замечательные эмоции, конечно, не передаваемые. Очень рады, что поучаствовали в этом мероприятии».

В 2018 году эстафета проходит по территориям более сотни стран. Общая длина маршрутов превышает 70 тысяч километров. 21 сентября в Ставрополе будет финиш последнего маршрута «Бега мира» по России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]