Марина Ковтун: в торговых центрах Владивостока продают "опасное" молоко
Рубрика "Мнение" Марины Ковтун, заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области: "70% отобранных проб молока, творога, сметаны, масла не соответствуют требованиям качества и техрегламента"
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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