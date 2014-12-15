Переутомление стало причиной ДТП, в котором пострадал младенец в Приморье
В Ольгинском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок.
25 августа в 12.15 минут на 352 км автодороги Находка—Лазо—Ольга—Кавалерово в Ольгинском районе водитель автомашины Toyota Corona 1975 года рождения, двигаясь со стороны п. Кавалерово в сторону п. Ольга, не справился с управлением и съехал с дороги в левый кювет, машина опрокинулась. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм bdd_kavalerovo.
В результате ДТП пострадали двапассажира: женщина 1977 года рождения и 9-месячный ребенок, который находился на руках у бабушки, а не в специальном удерживающем устройстве.
Пострадавшие госпитализированы в Кавалеровскую ЦРБ. Установлено, что водитель управлял транспортным средством в утомленном состоянии и уснул за рулем.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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