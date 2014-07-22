Больше половины урожая ранних зерновых убрали аграрии Приморья
Несмотря на сложные погодные условия, приморские крестьяне убрали почти 20 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и овса.
Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано почти 20 тысяч гектаров ранних зерновых – 54% от плана. Из них – 7,3 тысячи гектаров пшеницы, почти 3,5 тысячи гектаров ячменя и более 9 тысяч гектаров овса.
Приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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