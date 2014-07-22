Больше половины урожая ранних зерновых убрали аграрии Приморья

Несмотря на сложные погодные условия, приморские крестьяне убрали почти 20 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и овса.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано почти 20 тысяч гектаров ранних зерновых – 54% от плана. Из них – 7,3 тысячи гектаров пшеницы, почти 3,5 тысячи гектаров ячменя и более 9 тысяч гектаров овса.

Приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]