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Больше половины урожая ранних зерновых убрали аграрии Приморья

Больше половины урожая ранних зерновых убрали аграрии Приморья

Фото: Администрация ПК

Несмотря на сложные погодные условия, приморские крестьяне убрали почти 20 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и овса.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, на сегодняшний день убрано почти 20 тысяч гектаров ранних зерновых – 54% от плана. Из них – 7,3 тысячи гектаров пшеницы, почти 3,5 тысячи гектаров ячменя и более 9 тысяч гектаров овса.

Приморским аграриям в этом году предстоит убрать почти 38,5 тысяч гектаров пшеницы, овса и ячменя.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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