Всероссийский детский центр "Океан" отметил свое 35-летие. Видеорепортаж Елены Богдановой
Во Всероссийском детском центре «Океан» завершились торжества в честь 35-летия со дня официального открытия лагеря. По этому поводу в течение нескольких дней «Океан» был открыт для своих друзей и партнёров, с помощью которых реализует федеральную программу по развитию центра до 2020 года.
Это лишь видимая и самая праздничная часть торжеств по поводу 35-летия. Ведь для школьников со всей России, которые стали участниками праздничной смены в «Океане», важно увезти отсюда впечатления праздника во все уголки страны. Шоу, концерты, мюзиклы и представления!
Арсений Аушев: «Это было очень круто!»
Анна Горбатенко: «Я ревела от счастья, что я нахожусь здесь и сейчас...».
Денис Русинов: «Это незабываемое ощущение, просто эмоции зашкаливали... Это чувствовалось. Уровень подготовки самого мероприятия».
Артём Тихонов: «Для меня «Океан» - это новый опыт, новые знакомства, новая радость и немного усталость».
Но вот для взрослых — годовщина образования центра — повод для серьёзного разговора о реализации федеральной целевой программы развития «Океана» до 2020 года. Она принята по инициативе и при поддержке главы государства и председателя правительства. Главная задача — сделать «Океан» передовой площадкой образовательных технологий самого высокого уровня.
Андрей Базилевский, директор Всероссийского детского центра «Океан»: «Сегодня мы изучаем физику не только на уроке физики, это и через кружковую работу, проектную, через организацию досуговой деятельности. То есть образование ребёнка через все способы деятельности в течение этой смены».
Встречи, обмен мнениями, страницы истории и планы на будущее — только часть большой праздничной программы. В центре этих торжеств - внимание нынешним сотрудникам детского центра, которые за последние годы на качественно новый уровень вывели образовательные программы и условия отдыха для детей со всей России и зарубежных стран.
Один из самых трогательных моментов праздника — фильм ГТРК «Владивосток» — «35 минут о любви...». Его премьера собрала в одном зале поколения всех океанцев, с 1983 по 2018 год. Дыхание 35-летней истории «Океана» объединило в этом фильме не столько события минувших лет, сколько — настроения каждого, кто хотя бы раз здесь побывал. А ведь таких по всему миру за 35 лет набралось уже больше миллиона человек!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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