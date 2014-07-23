«Вести: Приморье»: Новые санкции США коснулись приморской компании
США ввели новые санкции против России. Под ограничения попали ряд физических лиц, судов и компаний. В санкционном списке есть и владивостокская судоходная компания. Чем не угодили приморские моряки, расскажем в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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