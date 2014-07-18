Восстановлено энергоснабжение приморского Уссурийска
Сильный дождь стал причиной нарушения электроснабжения в Ольгинском, Хасанском, Анучинском, Чугуевском, Октябрьском, Черниговском, Михайловском районах, Уссурийском городском округе. Энергетики оперативно устраняли повреждения на энергообъектах.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток", в Октябрьском районе из-за разлива реки Раздольная были смыты пять опор и оборваны провода ЛЭП 10 кВ. Энергетики занимаются переводом нагрузки для восстановления электроснабжения в селе Синельниково-2, нарушенного в воскресенье.
В Уссурийске ночью из-за непогоды были погашены три подстанции. В течение часа электроснабжение всех бытовых потребителей было полностью восстановлено. Оставшиеся потребители были подключены к электроснабжению в понедельник утром, - сообщила пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" (ДРСК).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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