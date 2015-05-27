Микс эпох и культур. На минувших выходных на острове Русский прошел фестиваль «Владивостокская крепость». Ворошиловская батарея объединила и рыцарей, и партизан, и много кого еще. Но вот всем ли пришелся по вкусу такой исторический коктейль?

Ворошиловская батарея. Теперь это филиал военно-спортивного парка «Патриот». Казалось бы, и не найти лучше места, где бы дети смогли проникнуться историей родной страны. Здесь даже целая партизанская деревня построена. Вот только что, как и почему остается только догадываться — нет ни гидов, ни партизан.

Даниил и Сергей Дугины: «Партизанская деревня — ну, не очень. Партизан нет, как-то странно все».

И действительно, партизаны ушли, а рыцари остались. Поднимаемся на площадку выше и переносимся из середины XX века в эпоху раннего Средневековья. На ристалище рыцарские бои. Под доспехами скрываются девушки. Всех уверенно побеждает Ксения Кикоть из Владивостока. Ее сила исключительно в мече, а не в знаниях.

Ксения Кикоть, участница клуба исторической реконструкции «Гарнизон»:

- Вы увлекаетесь историей?

- Нет, я увлекаюсь историческими боями, а история мне мало интересна.

Человек, который плохо знает историю, рискует здесь окончательно запутаться. Многочисленные китайские туристы на фестивале то и дело обращались к гидам с вопросом: «А что, в России после рыцарей были сразу партизаны?»

Маргарита Филатова, жительница Владивостока: «В частности, для наших гостей, которые из ЮВА, им непонятно, почему вдруг рыцарские танцы и Ворошиловская батарея, 33 год, разрыв шаблона идет».

Знать историю не только своей страны, но и мировую важно. Особенно сейчас. И привлекать людей к ее изучению, безусловно, нужно. Вот только смешивать эпохи не стоит. Все же лучше, когда рыцари — отдельно, партизаны — отдельно.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]