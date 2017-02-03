Латиноамериканцы и австралийцы интересуются «дальневосточным гектаром»

Гражданам предоставлено в пользование 44 тысячи «дальневосточных гектаров» и еще 6,9 тысяч заявлений одобрены уполномоченными органами. Таким образом, по состоянию на 24 августа, почти 51 тысяча заявлений одобрена уполномоченными органами. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.

Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье – здесь граждане получили 14,8 тысяч участков. На втором месте – Республика Саха (Якутия), где одобрено 9,1 тысяч заявлений. На третьем месте – Хабаровский край с 8,9 тысячами одобренных заявок и Сахалинская область, где граждане получили одобрение по 7,7 тысячам заявлений. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляют преимущественно жители Дальнего Востока. Из недальневосточных регионов России поступает каждое пятое заявление.

Отмечается интерес к программе «Дальневосточный гектар» жителей стран СНГ, Латинской Америки и Австралии – от них поступило свыше 40 тысяч уникальных обращений. Напомним, что Минвостокразвития России и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовили проект поправки в закон о «дальневосточном гектаре», расширяющей его действие на участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Согласно документу, предлагается дать людям возможность оформить «гектар» уже в процессе получения гражданства России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]