Прокуратура открыла горячую линию по вопросам защиты прав граждан, пострадавших от паводка
В связи с возникшей паводковой ситуацией в крае, вызванной обильными осадками, прокуратура организовала горячую линию. Из-за прошедших накануне ливневых дождей в регионе оказались затопленными несколько населенных пунктов, где размыты дороги, подтоплены приусадебные участки и дома и др. Сложная ситуация наблюдается в Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах, где уже введен режим ЧС регионального уровня. Этот список также дополнен Надеждинским районом.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, в целях защиты прав граждан, пострадавших в результате выпадения обильных осадков и возникновения сложной паводковой ситуации, получения оперативной информации о складывающейся обстановке в населенных пунктах, подвергшихся подтоплению, в прокуратуре края и соответствующих территориальных прокуратурах действует «горячая линия»:
- в прокуратуре Приморского края 8 (423) 240-62-04
- в Уссурийской городской прокуратуре 8 (4234) 32-21-80
- в прокуратуре Надеждинского района 8 (42334) 2-01-72
- в прокуратуры Михайловского района 8 (42346) 2-37-00
- в прокуратуре Октябрьского района 8 (42344) 5-70-33
Кроме этого, на территориях, пострадавших от проливных дождей, районными прокурорами организованы и проводятся приемы граждан по вопросам защиты их прав.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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