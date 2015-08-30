Подворовые обходы медиков организуют в пострадавших от паводков районах Приморья

Врачебно-сестринские бригады сформированы в двух муниципалитетах края – Михайловском районе и Уссурийском городском округе.

Медики работают в пунктах временного размещения (ПВР), а также оказывают помощь тем жителям, которые самостоятельно не могут передвигаться, – совершают подворовые обходы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Заблаговременно для медицинских служб был введен режим повышенной готовности. В медучреждениях заранее был пополнен запас необходимых лекарств и медикаментов. При необходимости транспортировки врачам оказывают помощь представители МЧС. Медицинские работники дежурят и в пунктах временного размещения, где также оказывают помощь пострадавшим в результате паводка.

В настоящее время в пункте временного размещения Уссурийска находится 21 человек, из них шестеро — дети. Накануне из подтопленных территорий скорой медицинской помощью доставлены три пациента – двое размещены в отделении сестринского ухода в селе Борисовка, еще один доставлен в горбольницу. На контроле врачей – состоящие на учете беременные женщины и дети. Все медицинские учреждения городского округа работают в штатном режиме.

Также медики готовы совершать обходы дворов в подтопленных селах в Михайловском районе.

Выездные бригады Роспотребнадзора ведут контроль качества питьевой воды централизованных и нецентрализованных источников водоснабжения, открытых водоемов и сточных вод.

Напомним, по поручению главы Приморья решением краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в понедельник, 27 августа, введена ЧС регионального уровня на территории четырех муниципальных образований – Уссурийского городского округа, Михайловского, Октябрьского и Надеждинского районов.

В данных районах работают телефоны, по которым могут обратиться пострадавшие от паводка жители. Уссурийский городской округ: 8 (4234) 38-45-46, Октябрьский район: 8 (423) 445-51-27, Михайловский район: 8 (42346) 2-47-91, Надеждинский район: 8 (42334) 2-42-10. Также можно обращаться на единый номер: 112.

К настоящему времени в крае развернуты четыре пункта временного размещения граждан.

Пик паводка проходит по территории Октябрьского района. Ситуация в ближайшее время должна стабилизироваться, ожидается спад воды на реке Раздольная. К вечеру понедельника, 27 августа, прогнозируется пик паводка в Уссурийском городском округе и к утру 28 августа он может выйти на Надеждинский район.

Отметим, материальную помощь жителям районов Приморья, чьи дома и огороды пострадали от паводка, окажут из резервного фонда Администрации края. Главы муниципалитетов должны отработать с комиссиями по оценке ущерба и представить все документы в течение недели – к понедельнику, 3 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]