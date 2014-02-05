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Анонс на 28 августа

28 августа в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс - Дальний Восток" во Владивостоке (ул. Алеутская, 11, офис 504, 5 этаж) пройдет пресс-конференция, посвященная завершению российского этапа международной экспедиции "Россия-Япония. Резервы человечества".

28 августа в 17.00 в библиотеке им. А. М. Горького (Некрасовская, 59а) − творческий вечер-концерт Сергея Перминова «Я не ангел…».

28 августа — православный праздник - Успение Пресвятой Богородицы.

28 августа в 9.00 в Успенском храме Владивостока - (ул. Светланская, 65) - праздничная соборная служба архиереев Владивостокской епархии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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