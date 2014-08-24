Новости Общество Видео Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 18:00
  1

Корейскую шхуну обнаружили участники парусной регаты в заливе Петра Великого

Фото: Vl.ru

27 августа в заливе Петра Великого вблизи Владивостока была обнаружена дрейфующая северокорейская шхуна. Рыболовецкое судно с опознавательными знаками Корейской Народно-Демократической Республики было замечено в районе острова Стенина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, одинокое судно заметили участники парусной регаты на Кубок залива Петра Великого на яхте «Машина времени» во время соревнований около 11.00. По информации очевидцев, лодка с опознавательными знаками КНДР была брошена и экипажа на ней не находилось. Один из гонщиков успел снять дрейфующую лодку на камеру мобильного телефона.

Из-за тайфуна «Сулик» многие северокорейские рыбаки стали искать спасения в территориальных водах России. Маломерные суда подходили к побережью Приморского края, чтобы переждать шторм. Ситуация была на контроле пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Одну из шхун прибило к побережью Русского острова, недалеко от поселка Канал. Еще одно северокорейское судно потеряло ход в 60 милях южнее порта Находка. На борту находились шесть человек, двоих из них эвакуировал мимо проходящий лайнер. Позднее спасатели нашли обломки судна в 100 км от Владивостока, однако судьба четверых мужчин по-прежнему неизвестна.

До этого в начале августа после шторма одну из рыбацких шхун прибило к берегу мыса Ахлестышева.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря