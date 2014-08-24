Корейскую шхуну обнаружили участники парусной регаты в заливе Петра Великого

27 августа в заливе Петра Великого вблизи Владивостока была обнаружена дрейфующая северокорейская шхуна. Рыболовецкое судно с опознавательными знаками Корейской Народно-Демократической Республики было замечено в районе острова Стенина.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, одинокое судно заметили участники парусной регаты на Кубок залива Петра Великого на яхте «Машина времени» во время соревнований около 11.00. По информации очевидцев, лодка с опознавательными знаками КНДР была брошена и экипажа на ней не находилось. Один из гонщиков успел снять дрейфующую лодку на камеру мобильного телефона.

Из-за тайфуна «Сулик» многие северокорейские рыбаки стали искать спасения в территориальных водах России. Маломерные суда подходили к побережью Приморского края, чтобы переждать шторм. Ситуация была на контроле пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Одну из шхун прибило к побережью Русского острова, недалеко от поселка Канал. Еще одно северокорейское судно потеряло ход в 60 милях южнее порта Находка. На борту находились шесть человек, двоих из них эвакуировал мимо проходящий лайнер. Позднее спасатели нашли обломки судна в 100 км от Владивостока, однако судьба четверых мужчин по-прежнему неизвестна.

До этого в начале августа после шторма одну из рыбацких шхун прибило к берегу мыса Ахлестышева.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]