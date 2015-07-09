Песков рассказал о деталях визита Путина во Владивосток

Президент России Владимир Путин проведет полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином во время Восточного экономического форума (ВЭФ), но пока не планирует вместе с китайским лидером посетить учения "Восток", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент, разумеется, будет присутствовать во Владивостоке, запланирована очень обширная программа, мы ожидаем очень интересную пленарную сессию", - цитирует ТАСС представитель Кремля.

"Что касается общения с председателем КНР, то оно также запланировано, это будет полноформатный визит с очень богатой, обширной - и содержанию, и по набору мероприятий - программой. Сейчас проект этой программы не предусматривает совместного посещения учений ["Восток"]", - отметил Песков.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.

Учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре с участием сил и средств Восточного и Центрального военных округов и Северного флота. Они станут беспрецедентными по масштабам, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]