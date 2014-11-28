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Социальные работники помогут пенсионерам и инвалидам в районах ЧС Приморья написать заявление на компенсацию

Социальные работники помогут пенсионерам и инвалидам в районах ЧС Приморья написать заявление на компенсацию

Фото: Администрация Приморского края

Более 1,2 тысячи пенсионеров и инвалидов, получающих социальные услуги на дому, проживают в районах, в которых объявлен режим ЧС. Каждый второй – житель частного сектора. В результате непогоды у многих пострадали дворы и огороды, у некоторых подтоплены дома. Как только вода сойдет, социальные работники помогут пенсионерам привести в порядок приусадебное хозяйство, очистить жилище от грязи.

Как сообщили в администрации края, сейчас работники ПЦСОН собирают заявки на оказание адресной социальной помощи, чтобы передать пострадавшим то, в чем пожилые люди больше всего нуждаются.

По результатам работы комиссий по оценке ущерба муниципалитеты сформируют список для выплат компенсаций. Социальные работники помогут пенсионерам написать заявления и подготовить необходимые документы.

В зоне ЧС находятся шесть объектов, где постоянно проживают пенсионеры и инвалиды, а также социально-реабилитационные центры в Уссурийске и Покровке. Дома-интернаты и реабилитационные центры работают в штатном режиме.

Ведется сбор гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения – принимаются продукты длительного хранения, вода, вещи и обувь. Адреса филиалов и отделений Приморского центра соцобслуживания можно посмотреть здесь. Кроме того, адреса и телефоны филиалов можно уточнить по социальному телефону: 8 (423) 2-604-314.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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