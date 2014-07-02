Изменен порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2018 № 871 внесены изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Как сообщили в прокуратуре Приморского края, в соответствии с принятыми поправками граждане больше не должны предоставлять справки о составе семьи, теперь достаточно при подаче заявления о предоставлении субсидии самостоятельно указать состав своей семьи.
Такому послаблению корреспондирует право уполномоченных органов проводить выборочные проверки по установлению достоверности предоставленных гражданином сведений, в том числе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирным домом. При выявлении фактов предоставления недостоверных сведений соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы и органы социальной защиты населения в целях привлечения заявителя к установленной законом ответственности.
Напомним, ранее действовавшими правилами было предусмотрено, что для получения субсидий гражданам необходимо предоставлять справки о составе семьи, документально подтверждать изменения состава семьи, выбытия граждан из состава семьи. Такой порядок затруднял реализацию права на получение гражданами субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, мог затягиваться процесс принятия уполномоченными органами решения о предоставлении мер социальной поддержки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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