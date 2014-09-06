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Автомобиль загорелся во время движения во Владивостоке

Автомобиль загорелся во время движения во Владивостоке

Фото: dps_vl

В районе ул. Выселковой во Владивостоке автомобилисты во время движения заметили, что из-под одной из машин падают огненные капли. У Subaru Forester, который шел в общем потоке, из-подо дна капало то ли горящее масло, то ли топливо.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, один из неравнодушных автомобилистов поравнялся с водителем Forester и сообщил ему о ЧП, которое произошло с машиной. Водитель Subaru после уговоров остановился у ближайшей авторазборки, где ему помогли потушить горящий авто.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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