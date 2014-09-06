Автомобиль загорелся во время движения во Владивостоке
В районе ул. Выселковой во Владивостоке автомобилисты во время движения заметили, что из-под одной из машин падают огненные капли. У Subaru Forester, который шел в общем потоке, из-подо дна капало то ли горящее масло, то ли топливо.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, один из неравнодушных автомобилистов поравнялся с водителем Forester и сообщил ему о ЧП, которое произошло с машиной. Водитель Subaru после уговоров остановился у ближайшей авторазборки, где ему помогли потушить горящий авто.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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