По аэропортовской трассе прогуливается странный мужчина
На трассе, ведущей в аэропорт Владивосток, автомобилисты засняли странного человека. Он шел по одной из полос движения, раскинув руки.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, молодой человек вел себя неадекватно: идя по автомобильной дороге, по середине одной из полос, он грубо нарушал правила дорожного движения. Такие прогулки могли стоить отчаянному приморцу жизни.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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