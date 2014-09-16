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По аэропортовской трассе прогуливается странный мужчина

По аэропортовской трассе прогуливается странный мужчина

Фото: dps_vl

На трассе, ведущей в аэропорт Владивосток, автомобилисты засняли странного человека. Он шел по одной из полос движения, раскинув руки.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, молодой человек вел себя неадекватно: идя по автомобильной дороге, по середине одной из полос, он грубо нарушал правила дорожного движения. Такие прогулки могли стоить отчаянному приморцу жизни.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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