Владимир Путин встретится с Си Цзиньпином во Владивостоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин посетит IV Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия", представитель Кремля отметил, что также на форум приедет председатель КНР Си Цзиньпин. Песков подтвердил, что общение двух лидеров запланировано.

Песков также подчеркнул, что президент России обязательно посетит форум, у него запланирована обширная программа.

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована деловая программа с краткими аннотациями и основными темами сессий.

На сегодняшний день программа содержит более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Традиционно центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. Тема заседания в этом году – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Работа в рамках деловой программы ВЭФ-2018 будет вестись по четырем основным направлениям.

Первый тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток.

В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники Форума обсудят проблемы развития отраслей, благодаря которым будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы.

В тематический блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» включены деловые мероприятия по таким вопросам, как экономическая кооперация Дальневосточного региона России с соседними странами, роль дальневосточных транспортных коридоров для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание международного медицинского кластера во Владивостоке, интеграция и энергетическое сотрудничество в АТР, освоение ресурсов Мирового океана и др.

Среди тем для обсуждения в блоке «Создание условий для жизни людей» – реализация национальных проектов в сфере демографии, здравоохранения, культуры, образования и науки, жилья и городской среды на Дальнем Востоке.

Стала известна и культурная программа IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября.

Как сообщают организаторы, впервые в рамках культурной программы ВЭФ пройдет интеллектуальная игра в формате «Что? Где? Когда?», в которой смогут принять участие гости форума. Ведущими игры выступят знаток клуба, двукратный обладатель награды «Хрустальная сова» Михаил Скипский и известный российский актер и сценарист Андрей Максимков.

Кроме того, специально к ВЭФ-2018 в музеях Владивостока приурочено проведение уникальных временных экспозиций. В частности, в рамках форума в Приморском музее Арсеньева откроется выставка «Карта России. Вехи истории» из собрания Музеев Московского Кремля.

Также у гостей и участников форума будет возможность увидеть произведения живописца Карла Брюллова и его учеников на выставке «Великий Карл» из собрания Государственного Русского музея. Выставка «Точки пересечения» познакомит посетителей с работами современных московских художников. Кемеровская область, которая в этом году является гостем ВЭФ, представит арт-галерею «Кузбасс» с произведениями искусства на основе технологии «живых полотен».

Концертно-театральная часть культурной программы ВЭФ-2018 включает в себя выступление Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, показ оперы «Царская невеста» и балета «Спящая красавица» на площадке Приморской сцены Мариинского театра, а также концерт симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра при участии солистов из Китая, Японии, Кореи и России.

В рамках ВЭФ-2018 киностудия «Союзмультфильм» организует предпремьерный показ полнометражного кукольного мультфильма «Гофманиада».

12–16 сентября на Спортивной набережной Владивостока для жителей и гостей города пройдет фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока», где выступят ведущие творческие коллективы регионов ДФО.

Одним из ключевых событий культурной программы форума станет выставка «Улица Дальнего Востока», на которой будет продемонстрирован экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности регионов Дальнего Востока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]