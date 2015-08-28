Восстановлен проезд к селам Корсаковка и Яконовка в Приморье
Примавтодор продолжает восстанавливать дороги, пострадавшие в результате прошедших по краю ливневых дождей. За минувшие сутки налажено транспортное сообщение с селами Корсаковка и Яконовка Уссурийского городского округа.
Техника и ремонтные бригады работают сейчас в нескольких муниципалитетах края, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
В Михайловском районе проведена планировка и отсыпка дорожного полотна на дорогах Первомайское–Ленинское, в села Песчаное и Дальнее. Такие же работы осуществлены в Пограничном районе, где вода уже спала. Кроме того, грейдеры профилировали грунтовые дороги в Ольгинском, Кавалеровском и Партизанском районах.
Вместе с тем, в настоящее время сложная обстановка сохраняется в девяти муниципалитетах. В Уссурийском городском округе по-прежнему нарушено транспортное сообщение с селами Красный Яр, Линевичи, Кондратеновка, Кроуновка, Загородное, а также со станцией Лимичевка. Со стороны Уссурийска нет проезда к селу Утесное, для большегрузного транспорта возможен объезд со стороны населенного пункта Тереховка.
В Октябрьском районе сохраняются переливы двух участков автомобильной дороги Покровка–Полтавка. Затруднено транспортное сообщение с селом Заречное, проезд возможен на автомобилях повышенной проходимости, в том числе по объездной дороге через село Алексее-Никольское. Через это же село можно проехать в Гранатовку, где размыт мост.
В Пограничном районе затоплен подъезд к селу Духовское, попасть в населенный пункт можно через село Жариково. Сохраняются переливы на дорогах Гродеково–Барано-Оренбургское–Садовое и Сибирцево–Жариково–Комиссарово, однако движение по ним уже восстановлено.
В Михайловском районе нет проезда по дороге Хабаровск–Владивосток–Васильевка.
В Партизанском районе отсутствует транспортное сообщение с селами Фридман и Тигровый.
В Кавалеровском районе затруднен проезд по дороге Устиновка–Зеркальное.
В Ольгинском районе по-прежнему закрыто движение в село Фурманово.
В Хорольском районе перекрыто автомобильное сообщение по трассе Хороль–Черниговка. Есть альтернативные дороги.
В Яковлевском районе размыт мостовой объезд на дороге к селам Загорное и Кранояровка. Пока проезд закрыт, организована пешая переправа. Ведутся работы по восстановлению объезда.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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