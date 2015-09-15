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Полиция обещает гражданам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений

Полиция обещает гражданам вознаграждение за помощь в раскрытии преступлений

Фото: discred.ru

Вступил в силу приказ МВД России от 6 июня 2018 г. № 356 «Об утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Приморскому краю, в соответствии с документом, объявления о назначении вознаграждения действуют с момента их размещения на официальном сайте МВД России (https://мвд.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (включая сайты территориальных органов МВД России) и до их удаления с указанных сайтов. Выплата может производиться гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Основанием для вознаграждения является инициативное представление достоверной информации в период размещения указанных объявлений, которая привела к раскрытию преступлений и задержанию лиц, их совершивших.

Указанным нормативным правовым актом размер вознаграждения определяется установленной категорией руководителей системы МВД России в зависимости от тяжести совершенного преступления и наличия общественного резонанса. При этом выплачиваемая сумма ограничений не имеет.

«Решение о выплате принимается после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлениям установлена по представленной информации, либо после принятия по уголовному делу в их отношении процессуальных решений, строго определенных данным приказом», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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