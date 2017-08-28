Новости Экономика Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:34
  0

Президенты России и Монголии встретятся на полях ВЭФ во Владивостоке

Президенты России и Монголии встретятся на полях ВЭФ во Владивостоке

Фото: Известия

Во Владивостоке во время Восточного экономического форума пройдет встреча президентов России и Монголии, Владимира Путина и Халтмаагийна Баттулги, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Известия", Информацию о визите монгольского лидера на ВЭФ-2018, который пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке на острове Русский, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Монголии уже принимал участие в ВЭФ в прошлом году. Тогда Халтмаагийн Баттулга во время своего визита в Россию посетил не только Владивосток, но и угольный порт Восточный. В 2018 году лидеры России и Монголии уже встречались. В июне президенты провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Циндао.

Основной целью проведения Восточного экономического форума является привлечение инвесторов на Дальний Восток. В рамках выставочного пространства ВЭФ-2018 будут представлены территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) и перспективные инвестиционные проекты. Также речь пойдет о мерах, предпринимаемых федеральными и региональными органами власти для развития социально-экономического, демографического и инвестиционного потенциала ДФО.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря