Автобус №24 во Владивостоке изменит маршрут

Специалисты управления транспорта администрации города рассматривают вопрос об изменении схемы автобусного маршрута № 24. Это делается по многочисленным просьбам жителей микрорайона Фанзавод. Планируется, что конечной точкой маршрута станет остановка «Вторая Речка».

Как сообщили в администрации Владивостока, сокращение маршрута позволит уменьшить интервал движения автобусов. Сегодня он составляет 30-40 минут, а может составлять 20. Этого можно достичь, если автобусы начнут раньше уходить «в круг», разворачиваясь под путепроводом на перекрестке Русская – 100-летия Владивостока.

Объявление о планируемых изменениях уже появилось в салонах всех шести автобусов, которые работают на маршруте. При этом в администрации города Автобусготовы выслушать от пассажиров все предложения и замечания. Свои обращения они могут направлять на номер WhatsApp 8-914-703-00-11.

Напомним, 24-й маршрут является во Владивостоке одним из самых проблемных. Он единственный связывает центр города с Океанской, и в случае поломки хоть одного автобуса график движения сразу нарушается. Людям приходится долго стоять на остановке, и об этом они не раз жаловались и в администрацию, и лично главе города. Виталий Веркеенко поставил задачу перед специалистами управления транспорта разобраться в ситуации и найти из нее выход.

Планируется, что по новому графику автобусы 24-го маршрута будут курсировать уже в сентябре.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]