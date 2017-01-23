«Вести: Приморье»: Пингвиньи салочки устраивают в приморском океанариуме
У пингвинов Гумбольдта, которые не так давно прописались в морском музее, появилось новое развлечение — тренеры дают им замороженную во льду рыбу. И как только она оказывается в воде, птицы устраивают нечто похожее на игру в салочки. И для пингвинов это не просто веселые догонялки, уверяют специалисты. Подробности расскажем в программе «Вести: Приморье» в 15.40 на телеканале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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