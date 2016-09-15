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В ближайшие дни на реках Приморья ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка

В ближайшие дни на реках Приморья ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка

Паводковая обстановка на реке Раздольная продолжает стабилизироваться. Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, на приграничной территории в Октябрьском продолжается интенсивный спад воды. В Уссурийском, Надеждинском районах - уровни воды категории опасного явления, вчера прошли максимальные уровни дождевого паводка на р. Раздольная у г. Уссурийске, начался интенсивный спад, 28 августа уровни уйдут с опасных отметок. У с. Тереховка ночью прошли максимальные уровни, начался спад, 28-29 августа уровни уйдут с опасных отметок. На малых притоках реки Раздольная продолжается спад воды.

В нижнем течении р. Илистая (Черниговский район) уровни воды категории опасного гидрологического явления, со значительным затоплением пойменных территорий. 

На реках Чугуевского, Яковлевского, Кировского, Ханкайского продолжается подъем уровня воды на 0,2-0,6 м. На реках Михайловского района начался спад уровня воды. Затоплены поймы рек, прилегающие территории.

В ближайшие двое суток на большинстве рек ожидается прохождение максимальных уровней дождевого паводка, сохранится затопление пойм.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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