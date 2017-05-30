В Приморье такого еще не было: в Находке прошла презентация нового и необычного общественного проекта. Уже скоро там заработает школа активного пенсионера. Чему будут учиться горожане старшего поколения, и к чему стоит готовиться тем, кто хотел бы в нее записаться?

В небольшом помещении в центре Находки с утра веселая суета: отмывают окна, проводят уборку. Скоро начнут завозить мебель и инвентарь. Здесь открывается первая в крае «Школа активного пенсионера»

Юлия Горшкова, тренер по плаванию, инструктор по лечебной физкультуре: «Мало того, что они становятся бодрее и веселее, помните, как в фильме говорилось, они становятся нужными! Пенсионеры — самые благодарные и старательные. Самый стабильный контингент, который приходит на занятия!»

Первые занятия уже начались. В зеркальном зале те, кому уже за, с ракетками в руках упражняются в ловкости и точности незамысловатых движений. Главное, чтобы мячик не упал.

Екатерина Кожемяченко, участник танцевально-спортивного клуба «Новая волна», посетитель Школы активного пенсионера: «Все движения — это радость и жизнь. Это целительная гимнастика!»

Наталья Некрасова, руководитель танцевально-спортивного клуба «Новая волна», посетитель Школы активного пенсионера: «Эта китайская гимнастика разработана специально профессором Ваном десять лет назад. Видите, у нас работают глаза, мы за мячиком, работают руки, колени. У нас много людей с ограниченными возможностями. У нас возраст в клубе 47—80 лет. Занимается более 80 человек. Одна группа три года уже занимается и еще две группы — два года».

Для людей с ограничениями по здоровью это как раз то, что доктор прописал. И даже перенесшие инсульт говорят, что после этих занятий им становится намного лучше.

А это территория рукоделия, где по утрам всех желающих будут учить вышивке и изготовлению оберегов.

Наталья Синенко, преподаватель творческой мастерской Школы активного пенсионер: «Пенсионеры у нас стараются участвовать везде, где только могут. «Двойки» ставить, конечно, не буду!»

По статистике, в Находке на 150 тысяч населения около 40 тысяч — это люди старше 50. Поэтому необычное начинание лично поддерживает глава города.

Борис Гладких, глава администрации г. Находка: «Очень нравится и людям нравится! Я отслеживаю эту программу, финансирую и будем развивать и дальше. Но сам, к сожалению, принимать участие не буду».

Оксана Володина, руководитель благотворительного фонда «Ника», основатель проекта Школы активного пенсионера: «Идея пришла еще два года назад. Не раз пыталась подать заявку на конкурс президентских грантов, и в этом году это случилось. Мы победили и скоро запустим этот социально значимый проект для Находки. Спрос превысил предложение, и более двухсот человек записались на уроки здоровья и в творческую мастерскую. Очень похвально — компьютерная грамотность. Пенсионеры не хотят сидеть дома! Они хотят получать новые навыки и знания. Мы планируем развиваться и открыть направления по переподготовке пенсионеров в нянечки и сиделки, например! Почему нет?! Я сама по жизни оптимистка! Есть партнеры, и это социально ответственный бизнес!»

Планов у школы много и преподавателей подобрали подготовленных. Обязательно будет фитнес, танцы и йога.

Виктория Трухан, тренер-инструктор по фитнесу, хореограф синхронного плавания: «Надо осознать, что это приведет к здоровому образу жизни. Потому что в этом возрасте у нас уже и мышцы, и суставы, связки надо поддерживать в нужной форме. И это наилучший способ заниматься гимнастикой. Я буду преподавать танцевальную гимнастику с элементами хореографии, русские народные танцы, молдавские, латино. А еще силовая гимнастика и релакс — расслабление. Будем зажигать! Надеюсь, все почувствуют себя бодро и отдохнувшими».

А еще здесь будут юридические консультации и даже психология с психотерапией. Школа для активных пенсионеров открывается 3 сентября. Кстати, идейный вдохновитель и основатель проекта Оксана Володина планирует рассказать о школе на Восточном экономическом форуме.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]