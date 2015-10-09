Российское судно "Палладий" задержано на выходе из южнокорейского порта Пусан
Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно "Палладий" на выходе из порта Пусан.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс - Дальний Восток", на борту находятся 15 российских моряков, им ничего не угрожает. Сейчас судно буксируется обратно в порт Пусан.
По каким причинам задержано судно, не уточняется.
Ранее пять членов экипажа российского судна "Палладий", находящегося на ремонте в южнокорейском Пусане, обратились в Дальневосточную региональную организацию (ДВРО) Российского профсоюза моряков с просьбой помочь им вернуться на родину. В июне российское судно "Палладий" компании "Дальтранс" было задержано портовыми властями в южнокорейском Пусане за долги по зарплате морякам. Долг восьми членам экипажа за пять месяцев составил 250 тыс. рублей. По данным профсоюза, после обращения в Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих в порту Пусан большая часть долга по заработной плате морякам была выплачена.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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