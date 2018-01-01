Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018
Павблик @sexy_girls_dv и @vestiprim выбирают дальневостчоную пляжную диву. Этим летом девушки Дальнего Востока показали себя во всей красе на пляжах Приморья и примерили на себя довольно откровенные, но эффектные ракурсы.
Выбирайте свой идеал!
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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