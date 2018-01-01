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Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

Павблик @sexy_girls_dv и @vestiprim выбирают дальневостчоную пляжную диву. Этим летом девушки Дальнего Востока показали себя во всей красе на пляжах Приморья и примерили на себя довольно откровенные, но эффектные ракурсы. 

Выбирайте свой идеал!

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Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

2

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

3

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

4

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

5

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

6

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

7

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

8

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

9

Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

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Откровенный приморский паблик выбирает лучшее пляжное фото 2018

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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