Анонс на 29 августа

29 августа во Владивостоке на базе детского игрового центра «Вилла Курица» (ул. Нейбута, 87а) пройдет мастер-класс по валянию шерсти для детей с ограниченными возможностями.

29 августа в 9.00 во Владивостоке на Спортивной набережной (деревянные настилы) - бесплатные тренировки по йоге от World Class.

29 августа - Международный день действий против ядерных испытаний.



29 августа — церковный праздник в честь иконы Божьей Матери Феодоровской.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]