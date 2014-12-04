Сети водоснабжения ремонтируют в приморском селе Красный Кут
Капитальный ремонт водопровода ведется в селе Красный Кут Спасского района в рамках краевой программы «Чистая Вода». - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Сейчас в селе Красный Кут прокладывают новые водопроводные трубы ПВХ и устанавливают новые железобетонные колодцы разводящих сетей. Всего будет заменено 1,6 километра сельского водовода.
Кроме этого, в районе начали разработку проектно-сметной документации канализационных очистных сооружений села Красный Кут и системы водоснабжения социальных объектов станции Свиягино.
Стоимость реконструкции системы водоснабжения Красного Кута, а также проектных работ по дальнейшей модернизации водопроводно-канализационного хозяйства населенных пунктов муниципалитета в этом году составила почти 9 миллионов рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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